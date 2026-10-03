Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Ekim 2026 spor haberleri)

"FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİRİM" - FANATİK

Ay-Yıldızlıların hocası Vincenzo Montella , Dünya Kupası sonrasında Uluslar Ligi'nde de dibe vurdu. 3 maçını da kaybeden İtalyan hoca için tribünde istifa çağrısı yapıldı. Ancak Montella, "Her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Ben futbolu çok iyi bilirim." diye konuştu.

"Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda memnun olmamaları çok doğal." ifadelerini kullanan Montella, "Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26... Kurgu yapan ve sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Son kararları daha net verebilsek farklı bir skor da alabilirdik." dedi.