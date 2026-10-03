Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Ekim 2026 spor haberleri)
03.10.2026 07:30
3 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ELDE VAR 0 - FOTOMAÇ
A Milli Takım büyük umutla gittiği Belçika'dan da eli boş döndü. Uluslar A Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Belçika'ya da deplasmanda 3 golle boyun eğdi. Milliler 3 maç sonunda 0 puan ve -7 averajla son sıraya demir attı.
Arda Güler, Fransa ve İtalya maçlarında olduğu gibi Belçika'da da tek başına mücadele etti. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen genç yıldız, İtalya maçında oynayamayacak.
Milli takımımız gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya'yla karşılaşacak. Gruptaki diğer iki mücadele ise kasım ayında oynanacak.
"FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİRİM" - FANATİK
Ay-Yıldızlıların hocası Vincenzo Montella, Dünya Kupası sonrasında Uluslar Ligi'nde de dibe vurdu. 3 maçını da kaybeden İtalyan hoca için tribünde istifa çağrısı yapıldı. Ancak Montella, "Her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Ben futbolu çok iyi bilirim." diye konuştu.
"Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda memnun olmamaları çok doğal." ifadelerini kullanan Montella, "Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26... Kurgu yapan ve sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Son kararları daha net verebilsek farklı bir skor da alabilirdik." dedi.
"GEREKİRSE LİGLER 2 HAFTA ERTELENSİN" - HÜRRİYET
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son günlerde yaşananları değerlendirdi. Hakem dosyası soruşturmasına değinen Adalı, "Başkanlığım süresince Merkez Hakem Kurulu'nda düzgün gitmeyen şeyleri dile getirdim. Son bir senede ne söylediysek çıktı ortaya." dedi.
Her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse liglerin iki hafta ertelenmesi çağrısı yapan Serdal Adalı, "Ne var ne yok en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkmalı. Bütün beklentim bu." diye konuştu.
DAHA GÜÇLÜ, DAHA RAHAT - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında yaşanan istifa krizini tamamen unuturken oyuncularla arasındaki kenetlenmeyi tekrar sağladı. Tecrübeli çalıştırıcının enerjisi oyuncuları kısa zamanda ayağa kaldırdı.
Öğrencileriyle ilk günkü iletişimini tekrar kuran İsmail Kartal'ın milli arada oyuncularıyla tek tek ilgilendiği ve yoğun tempoda herkese ihtiyacının olduğu mesajını vererek az süre alan isimlerin de hazır olmasını sağladığı belirtildi.
MASKELİ KRAL GOLLERE HAZIR - SABAH
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen sakatlığı geride bıraktı, 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçına bileniyor.
Nijeryalı oyuncunun milli arada ülkesine gitse de milli maçlara çıkmaması ve tedavi sürecinin başarıyla yürütülmesi sonrası dönüşü daha da hızlandı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi Osimhen'i ısındırmayı düşündüğü ve Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlatmayı planlamadığı vurgulandı. Ancak futbolcunun en az 60 dakika oynaması bekleniyor.