Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Mart 2026 spor haberleri)
03.03.2026 05:59
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MANCHESTER OSİMHEN İÇİN PUSUYA YATTI
Yeni sezonda yeniden yapılacak olan Kırmızı Şeytanlar, Victor Osimhen için 150 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibi Chelsea de sezon sonunda 27'lik golcü için girişim yapacak. (Akşam)
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen
JADON SANCHO FENER'E KOŞUYOR
Şampiyonluk yarışında ağrı yara alan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Hedefteki isimlerden birisi de Jadon Sancho. 25 yaşındaki İngiliz sol kanadı ManU, Aston Villa'ya kiralanmıştı. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. - FOTOMAÇ
Jadon Sancho'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
KARTAL'DAN GEDSON BOMBASI
Beşiktaş'ta hedef "yuvaya dönüş". Başkan Serdal Adalı, sezon başında 20.7 euroya Spartak Moskova'ya satılan Gedson Fernandes'i geri getirmek için harekete geçti. Rusya'da mutsuz olan Portekizli yıldızın, 3 milyon euro maaşla dönmeye hazır olduğu belirtiliyor. (FANATİK)
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gedson Fernandes'in Rusya'da mutsuz olduğu iddia edildi.
TEDESCO GÖRÜŞME ODASINA
Fenerbahçe hem Avrupa Ligi'nden elendi, hem Süper Lig'de zirve yarışında 4 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihleri ile hamleleri sorgulanırken, Başkan Saadettin Saran'ın İtalyan çalıştırıcıyla görüşüp kötü gidişin nedenleri soracağı öğrenildi. (MİLLİYET)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco eleştirilerin odağında.