Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Mayıs 2026 spor haberleri)
03.05.2026 07:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ZORUNLU RÖTAR - MİLLİYET
Galatasaray, Samsun'da şampiyonluğunu ilan etmeye giderken duvara tosladı.
UMUT FENERİN EKMEĞİ - POSTA
Derbiyi kaybedince şampiyonluk yolunda çok büyük darbe alan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle az da olsa umutlandı.
TRABZON 90+3'TE KURTARDI - HÜRRİYET
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, 32'de Juan'la öne geçerken Trabzonspor 42'de Mustafa'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi 90+3'te Umut Nayir'le eşitliği sağladı ama Fenerbahçe'nin galibiyet haberi Devler Ligi umutlarına darbe vurdu.
AMED SÜPER LİG'DE - FOTOMAÇ
1'inci Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed oldu.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE TÜRK FİNALİ - FANATİK
CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihte ikinci kez Türk finali yaşanacak. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Final-Four'da rakiplerini saf dışı bırakan Vakıfbank ile Eczacıbaşı bugün finalde kozlarını paylaşacak.