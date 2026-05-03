Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Mayıs 2026 spor haberleri)

03.05.2026 07:32

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Mayıs 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

ZORUNLU RÖTAR - MİLLİYET

 

Galatasaray, Samsun'da şampiyonluğunu ilan etmeye giderken duvara tosladı.

Anadolu Ajansı

UMUT FENERİN EKMEĞİ - POSTA

 

Derbiyi kaybedince şampiyonluk yolunda çok büyük darbe alan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle az da olsa umutlandı.

Anadolu Ajansı

TRABZON 90+3'TE KURTARDI - HÜRRİYET

 

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, 32'de Juan'la öne geçerken Trabzonspor 42'de Mustafa'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi 90+3'te Umut Nayir'le eşitliği sağladı ama Fenerbahçe'nin galibiyet haberi Devler Ligi umutlarına darbe vurdu.

Anadolu Ajansı

AMED SÜPER LİG'DE - FOTOMAÇ

 

1'inci Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed oldu.

DHA

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE TÜRK FİNALİ - FANATİK

 

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihte ikinci kez Türk finali yaşanacak. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Final-Four'da rakiplerini saf dışı bırakan Vakıfbank ile Eczacıbaşı bugün finalde kozlarını paylaşacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram