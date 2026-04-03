Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Nisan 2026 spor haberleri)
03.04.2026 05:48
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SON DÜZLÜK - NEFES
Tarihi başarının geldiği milli ara bitti, ülke içinde kader periyodu başlıyor. 51 günlük süreçte Süper Lig'de hem şampiyonluk hem Avrupa kupalarına katılım, hem de kümede kalma mücadelesi nefes kesecek.
KADIKÖY SEFİRİ CERNY - FOTOMAÇ 2
'si Glasgow, 2'si Beşiktaş formasıyla olmak üzere Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4 gol atan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olacak.
TESİSLER EVİ OLDU - POSTA
Beşiktaş maçı öncesi sakatlıktan dönen futbolcuların belirsizliği Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu zorluyor. Yoğun mesai harcayan teknik adam günün büyük kısmını Samandıra'da geçiriyor.
CİMBOM SAKATA GELDİ - SÖZCÜ
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da talihsizlikler baş gösterdi. Osimhensiz Cimbomda Gabriel Sara da forma giyemeyecek.
TEKKE İÇİN KARAR ANI - FANATİK
882 günlük derbi hasretini yarın sahasında Galatasaray karşısında bitirmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke sahaya süreceği 117i henüz netleştiremedi.