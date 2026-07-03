Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Temmuz 2026 spor haberleri)

KİM MİN JAE DERBİSİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 29 yaşındaki yıldızın ismini yönetime verdi. Galatasaray 'da Okan Buruk da tercihini tecrübeli stoperden yaptı. Bayern Münih ise 25 milyon euro istiyor. AKŞAM