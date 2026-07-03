Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Temmuz 2026 spor haberleri)
03.07.2026 06:17
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KİM MİN JAE DERBİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 29 yaşındaki yıldızın ismini yönetime verdi. Galatasaray'da Okan Buruk da tercihini tecrübeli stoperden yaptı. Bayern Münih ise 25 milyon euro istiyor. AKŞAM
ÖNCE SATIŞ SONRA GUİRASSY
Fenerbahçe yönetimi, Serhou Guirassy'nin transferi için bazı isimleri elden çıkaracak. Aksi halde transfer rafa kalkacak. Başkan Aziz Yıldırım, futbol komitesine; "Önce satın sonra Guirassy'yi alın" talimatını verdi. FOTOMAÇ
ASLAN'DAN NOA LANG SÜRPRİZİ
Galatasaray, kanat transferinde tanıdık bir isme yeniden yöneldi. Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı halinde Noa Lang için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Yönetim, Hollandalı yıldızı bonservisiyle kadroya katmayı amaçlıyor. FANATİK
KANTE'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ
14.4 milyon Euro imza parası ödenen ve her sezon 11 milyon Euro kazanacak olan Fransız futbolcuyu yönetim, Dünya Kupası sonrası görüşmeye çağıracak. SABAH