Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (30 Mayıs 2026 spor haberleri)
30.05.2026 06:33
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 30 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"BAHANE YOK, ENGELLERİ GEÇERİZ" - SABAH
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Dünya Kupası'na gidiyorsak ufak şeyleri aşmalıyız. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi davramamız gerekiyor."
HAKEMLERİN ŞAMPİYONU YASİN KOL - HÜRRİYET
Süper Lig'de en fazla maç yöneten isim Yasin Kol oldu. 21 karşılaşmada görev alan Kol'u 20'şer maçla Ali Yılmaz ve Cihan Aydın izledi.
PATRON KOCAMAN, YARDIMCISI KUYT - MİLLİYET
Fenerbahçe başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği belirtildi. Kocaman'ın yardımcılığını ise Dirk Kuyt üstlenecek.
YABANCI OLMAZSA HEDEF NURİ ŞAHİN - FANATİK
Beşiktaş yönetimi hedefindeki yabancı hocalarla anlaşma sağlanamazsa Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'e teklif götürmeyi planlıyor.
ADA'DA BARIŞ VAR - SÖZCÜ
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansıyla Arsenal'in ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz'ın gözü kulağı Londra'da. Yönetim de milli futbolcu için 50 milyon Euro değer biçti.