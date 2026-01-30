Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (30 Ocak 2026 spor haberleri)
30.01.2026 06:19
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı son hafta maçında Steaua Bükreş ile berabere kaldı ve ilk 24 takım arasında yer aldı.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 30 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SIRADAKİ GELSİN - FANATİK
Avrupa'da lig aşamasındaki son maçına Romanya deplasmanında çıkan Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kaldı, puan tablosunda 19'uncu sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler net fırsatlar kaçırdığı maçın 71'inci dakikasında Cisoti'nin golüne engel olamadı. Kanarya, Play-Off'ta Nottingham Forest ya da Vitoria Plzen ile eşleşecek.
TÜRKİYE YÜZDE 81, AVRUPA YÜZDE 38 - SABAH
Türkiye'de kırmadık rekor bırakmayan ve 129 maçta 105 galibiyetle yüzde 81 orana ulaşan Galatasaray, Avrupa'da ise 34 mücadelede 13 zaferle yüzde 38'de kaldı.
8 GÜNDE 4 TRANSFER DAHA GELECEK - HÜRRİYET
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarın beklediği müjdeli haberi verdi: “Yasin Özcan dışında minimum 4 oyuncuyu transfer edeceğiz. Bunların biri kaleci olacak.”
DİNAMO MOHAMMED - FOTOMAÇ
Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe orta saha alternatiflerini artırmak için rotasın Bodrum'a kırdı. 1'inci lig ekibinin 1.92 boyundaki dinamosu Musah Mohammed'le anlaşma çok yakın.
BURUK MUTLULUK - MİLLİYET
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için ne hayaller kurdu, ne buldu? Bonservis için 149 milyon Euro harcayan Aslan, bir puanla kendini Play-Off'a zor attı. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un formsuzluğu eleştirilirken, futbolcularda görülen fiziksel sorunlar ve arka arkaya yaşanan sakatlıklar da sorgulanır oldu.