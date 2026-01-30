Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (30 Ocak 2026 spor haberleri)

BURUK MUTLULUK - MİLLİYET

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için ne hayaller kurdu, ne buldu? Bonservis için 149 milyon Euro harcayan Aslan, bir puanla kendini Play-Off'a zor attı. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un formsuzluğu eleştirilirken, futbolcularda görülen fiziksel sorunlar ve arka arkaya yaşanan sakatlıklar da sorgulanır oldu.