Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Mayıs 2026 spor haberleri)

31.05.2026 07:45

IHA
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

IHA

MİLLİ HAVAMIZ YERİNDE - TÜRKİYE

 

Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki ortam umutlarımızı daha da katlıyor. Montella'nın katı kurallar yerine özgür bir ortam sunması takımın moralini üst seviyede tutuyor.

Anadolu Ajansı

AVRUPA'NIN KRALI PSG - POSTA

 

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG penaltılarda Arsenal'i yenip, üs üste ikinci kez şampiyon oldu ve tarih yazdı.

Anadolu Ajansı

JEST YAPTI, MEST OLDU - MİLLİYET

 

Galatasaray'a gelirken para konuşmayan Uğurcan Çakır jestinin karşılığını aldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi milli kalecinin yeni sezon için 120 milyon lira olarak belirlenen yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı

OSİMHEN GİBİ SANTFOR ALACAĞIZ - HÜRRİYET

 

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Alacağımız santrforlar Osimhen etkisi yapacak. Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor. Diğerleri de ona uymaya çalışıyor." dedi.

Sosyal Medya

KADER DEĞİŞTİREN ÇOCUK - FANATİK

 

Iğdır FK, Vanspor ve şimdi Bursaspor... 24 yaşındaki Eyüp Akcan, formasını giydiği kulüpleri tek tek üst liglere taşıdı.

