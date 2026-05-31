Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Mayıs 2026 spor haberleri)
31.05.2026 07:45
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MİLLİ HAVAMIZ YERİNDE - TÜRKİYE
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki ortam umutlarımızı daha da katlıyor. Montella'nın katı kurallar yerine özgür bir ortam sunması takımın moralini üst seviyede tutuyor.
AVRUPA'NIN KRALI PSG - POSTA
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG penaltılarda Arsenal'i yenip, üs üste ikinci kez şampiyon oldu ve tarih yazdı.
JEST YAPTI, MEST OLDU - MİLLİYET
Galatasaray'a gelirken para konuşmayan Uğurcan Çakır jestinin karşılığını aldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi milli kalecinin yeni sezon için 120 milyon lira olarak belirlenen yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı.
OSİMHEN GİBİ SANTFOR ALACAĞIZ - HÜRRİYET
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Alacağımız santrforlar Osimhen etkisi yapacak. Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor. Diğerleri de ona uymaya çalışıyor." dedi.
KADER DEĞİŞTİREN ÇOCUK - FANATİK
Iğdır FK, Vanspor ve şimdi Bursaspor... 24 yaşındaki Eyüp Akcan, formasını giydiği kulüpleri tek tek üst liglere taşıdı.