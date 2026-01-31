Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Ocak 2026 spor haberleri)

31.01.2026 08:12

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

JUVE ASLAN'I İYİ TANIR! - FANATİK

 

Galatasaray ile eşleşen Juventus kuradan çok da memnun değil. Galatasaray'ın İtalyan devi üzerinde bıraktığı birçok travma var. Sıra yenisinde…

TRABZON DÜNYALARI KAÇIRDI - HÜRRİYET

Bordo-mavililer Antalyaspor ile deplasmanda berabere kaldı. Fırtına 43'te Van de Streek'in golüyle geriye düştü. 53'te penaltıdan skoru eşitleyen Onuachu 77'deki penaltıyı kaçırdı. 90+8'de Nwaiwu'nun vuruşunu Paal çizgiden çıkardı.

LOOKMAN BOMBASI PATLIYOR - POSTA

 

Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için Atalanta'dan Ademola Lookman transferinde Atletico Madrid'le yarışıyordu. Atalyan basınına göre Kanarya son teklifiyle İspanyol devinin önüne geçti.

KARTAL'A KORELİ FORVET - FOTOMAÇ

 

Siyah-beyazlıların, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Hyeon-Gyu Oh için girişimlere başladığı dile getirildi. 27 yaşındaki golcünün şu an market değeri 7 milyon Euro.

GUEYE YATTI, ROTA FRANSA

 

Villareal'in yüksek bonservis beklentisiyle toplam maliyeti 4.5 yıllık 65 milyon euroyu bulan 27 yaşındaki oyuncunun transferini kapatan sarı-kırmızılı yönetim, Ligue 1'de forma giyen 4 futbolcu için çalışmaları başlattı.

