Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Ağustos 2026 spor haberleri)
04.08.2026 05:39
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
LEAO OLMADI HEDEF RASHFORD
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao, Milan'da kalma kararı verdi. Bu gelişmelerin ardından Kanarya'nın, Manchester United'dan Marcus Rashford için kesenin ağzını açtığı aktarıldı. AKŞAM
ASLAN HARİKA ÇOCUĞU İSTİYOR
Galatasaray, "10 numara" transferini bu hafta bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Rodrigo Mora. 19 yaşındaki genç yeteneğin transferi için Porto ile görüşmeler başladı. Portekizli harika çocuk, Barcelona'nın da radarında! FANATİK
DARWİN NUNEZ KARTAL'A YAKIN
Siyah beyazlılar, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan temsilcisi 27 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferine onay verdi. FOTOMAÇ
OLURSA BRUNO OLSUN
Uzun zamandır 10 numara transferi için uğraşan Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek hem Okan Buruk'un kafasındaki isim Bruno Fernandes. 31 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euroyu bulan maaş ile ikna edilip, Manchester United ile masaya oturulması planlanıyor. POSTA