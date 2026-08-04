Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Ağustos 2026 spor haberleri)

ASLAN HARİKA ÇOCUĞU İSTİYOR



Galatasaray , "10 numara" transferini bu hafta bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Rodrigo Mora. 19 yaşındaki genç yeteneğin transferi için Porto ile görüşmeler başladı. Portekizli harika çocuk, Barcelona'nın da radarında! FANATİK