Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Haziran 2026 spor haberleri)

2002'DEKİ GİBİ YAPABİLİRİZ - FANATİK

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'a güveniyor: Gruptaki en iyi ve favori takım biziz. 2002'deki sürprizi bu takım da yaparsa şaşırmam."