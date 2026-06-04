Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Haziran 2026 spor haberleri)
04.06.2026 06:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ALTIN LİSTEDE 2 TÜRK - HÜRRİYET
Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 10'a girmeyi başardı. Kenan yedinci, Arda dokuzuncu sırada.
2002'DEKİ GİBİ YAPABİLİRİZ - FANATİK
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'a güveniyor: Gruptaki en iyi ve favori takım biziz. 2002'deki sürprizi bu takım da yaparsa şaşırmam."
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE YARAYACAK - MİLLİYET
FIFA'nın Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere yapacağı ödeme iki ezeli rakibe yarayacak. 11 futbolcusu dev dev organizasyonda yer alan Cimbom her gün yaklaşık 121 bin dolar kazanıyor. Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla günlük 110 bin dolar hak ediyor.
ASLAN'DAN CAN UZUN İÇİN SERVET - FOTOMAÇ
Galatasaray'dan yılın transfer atağı. Cimbom, 20 yaşındaki 10 numara Can için 35 milyon euro + bonuslar teklifini sundu.
YILDIZ SAVAŞLARI - POSTA
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki seçim öncesi başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım son kozlarını oynuyor. Adaylar el sıkıştıkları süper yıldızlarla üyelerin oyuna talip.