Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Mart 2026 spor haberleri)
04.03.2026 05:43
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BARIŞ RESİTALİ
Lig, kupa, Avruap fark etmiyor. Her maç yüzde yüzüyle oynayan bArış Alper Yılmaz, rotasyonlu Alanya deplasmanında da parlayan isimdi. Kendi yaptırdığı penaltıyı gole çeviren, Nhaga'ya da asist yapan Barış, bir kariyer rekoruna daha imza attı. FANATİK
YENİ KONTRAT RAFA KALKTI
Sarı-Lacivertli yönetim, Trabzonspor galbiyeti sonrası İtalyan hocanın 2027'de bitecek sözleşmesini uzatma kararı almıştı. Yeni düşünce, "Önce sezon sonunu görelim." SABAH
FIRTINA YIKTI GEÇTİ
Trabzonspor gol düellosuna sahne olan maçta Başakşehir'i devirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale uzandı. Augusto ile öne geçen Karadeniz ekibi, Da Costa ve Brnic'in golleriyle sarsıldı, Mustafa eşitliği sağladı. Ba'ya 79'da çıkan kırmızıyla büyük avantaj yakalayan bordo-mavili takım, Onuachu ve Ozan'la hedefe ulaştı.
JAYDEN VE SKRİNİAR'A TEKLİF VAR
Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler geldi. FOTOMAÇ