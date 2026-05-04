Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Mayıs 2026 spor haberleri)

04.05.2026 07:52

Son Güncelleme: 04.05.2026 07:58

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

AVRUPA'NIN 7'NCİ HARİKASI - HÜRRİYET

 

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 'Türk Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenip 7'nci kez şampiyon oldu.

CİMBOM'A "İYİLİK" YARAMIYOR - MİLLİYET

 

Galatasaray'ın ligde mağlup olduğu maçlarda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Aslan şov yaptığı Ajax, Juventus ve Fenerbahçe maçlarından sonra dağıldı.

FENERBAHÇE HOCASINI ARIYOR - FANATİK

 

Sarı-lacivertliler 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Şu an adaylığını açıklayan 3 aday da farklı isimlerle görüşme halinde.

KUPA PLANI - FOTOMAÇ

 

Ligde üçüncü sırayı garantileyen, ikincilik şansı da süren Trabzonspor'da en önemli hedef Türkiye Kupası zaferi.

KARTAL KUPAYA KİLİTLENDİ - SÖZCÜ

 

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından döner dönmez tüm dikkatini Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi adeta olağanüstü hal ilan edildi.

