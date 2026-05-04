Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Mayıs 2026 spor haberleri)
04.05.2026 07:52
Son Güncelleme: 04.05.2026 07:58
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
AVRUPA'NIN 7'NCİ HARİKASI - HÜRRİYET
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 'Türk Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenip 7'nci kez şampiyon oldu.
CİMBOM'A "İYİLİK" YARAMIYOR - MİLLİYET
Galatasaray'ın ligde mağlup olduğu maçlarda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Aslan şov yaptığı Ajax, Juventus ve Fenerbahçe maçlarından sonra dağıldı.
FENERBAHÇE HOCASINI ARIYOR - FANATİK
Sarı-lacivertliler 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Şu an adaylığını açıklayan 3 aday da farklı isimlerle görüşme halinde.
KUPA PLANI - FOTOMAÇ
Ligde üçüncü sırayı garantileyen, ikincilik şansı da süren Trabzonspor'da en önemli hedef Türkiye Kupası zaferi.
KARTAL KUPAYA KİLİTLENDİ - SÖZCÜ
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından döner dönmez tüm dikkatini Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi adeta olağanüstü hal ilan edildi.