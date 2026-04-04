Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Nisan 2026 spor haberleri)
04.04.2026 06:33
Son Güncelleme: 04.04.2026 06:34
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ŞAMPİYONLUK VİRAJI - FANATİK
Bir tarafta seri galibiyetlerle zirve yarışına dahil olan Trabzonspor, diğer tarafta takipçileriyle arasındaki farkı artırmanın peşindeki Galatasaray... Bordo-mavililer kazanırsa zirveyle aradaki farkı maç fazlasıyla 1 puana indirip "Sonuna kadar yarıştayım" mesajı verecek. Cimbom galibiyete uzanırsa rakibinin umutlarını bitirip Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'yi strese sokacak.
"O RÖPORTAJIN BEDELİNİ ÖDEDİM" - HÜRRİYET
Bahis ve şike iddiaları nedeniyle 8 Aralık'ta tutuklanan Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş tahliye edildi. Fenerbahçeli futbolcu 19 Mayıs 2024'te Galatasaray ile oynanan derbi sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.
"RAKAMI SİZ BELİRLEYİN" - SABAH
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti için açık çek.
TEDESCO'NUN KARE ASI - FOTOMAÇ
Fenerbahçe derbi planını dört isim üzerinden yaptı. Tedesco Beşiktaş'ın golcüsü Oh'a Skiriniar'la kilit vuracak. Guendouzi'yle orta alanda üstünlüğü ele alacak. Hücumda ise Talisca ve Asensio'yla gol arayacak.
DÜNYA KUPASI BİLETLERİ KARABORSADA - MİLLİYET
24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Türk Milli Takımı için vatandaşlar bilet sırasına girdi. Ancak pek çok karşılaşma için bilet satışı devam etse de Türkiye maçlarının biletleri birkaç saatte tükendi. Sosyal medyadan 'karaborsa' satış başladı.