Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Ağustos 2026 spor haberleri)

NUNEZ İÇİN KAP ZAMANI



Beşiktaş, Uruguaylı forvetin transferini resmen açıklamak için geri sayımda. Siyah-beyazlılar, Türkiye 'ye gelmeye ikna ettiği 27 yaşındaki oyuncuyu, bir yıl kiralamak için Suud ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı. POSTA