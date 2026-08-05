Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Ağustos 2026 spor haberleri)
05.08.2026 06:46
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER DEVLER LİGİ AŞKINA
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda kritik gece. Gornik Zabrze engelini aşan Fenerbahçe, şimdi Play-Off yolunda Sturm Graz karşısında ilk avantajı almak istiyor. Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde kazanıp rövanşa güçlü gitmenin peşinde. FANATİK
VE SALAH GELİYOR
Trabzonspor, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı, Mohamed Salah'ı renklerine bağladı. Salah bugün Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek ardından Trabzon'a gidecek. Mısırlı yıldız futbolcuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. MİLLİYET
NUNEZ İÇİN KAP ZAMANI
Beşiktaş, Uruguaylı forvetin transferini resmen açıklamak için geri sayımda. Siyah-beyazlılar, Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği 27 yaşındaki oyuncuyu, bir yıl kiralamak için Suud ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı. POSTA
FENERBAHÇE 4 KOLDAN HÜCUMDA
Real Madrid'in kiralık göndermeye sıcak baktığı Endrick için Roma ile yarış var. Manchester United'ın biletini kestiği Rashford'ın ikna olması adına Fener yoğun mesai harcıyor. Sarr ve Pavlidis zor gözüküyor, Lukaku ise son çare. AKŞAM