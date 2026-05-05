Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Mayıs 2026 spor haberleri)
05.05.2026 05:37
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'İN SEÇİM YILDIZLARI: SALAH VE LEAO
Fenerbahçe'de seçim öncesi transferde büyük oynanıyor. Sarı-Lacivertli camiada başkan adayları, dünya yıldızlarını gündeme alırken Mohamed Salah ve Rafael Leao isimleri taraftarı heyecanlandırdı. Kongre sürecine kadar temasların hızlanması bekleniyor.
ASLAN'A MATADOR ORTA SAHA
Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan SArı-kırmızılılar, PSG'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki İspanyol Fabian Ruiz'e talip oldu. Fransız ekibi tecrübeli oyuncu için en az 30 milyon euro istiyor.
İSMAİL YÜKSEK GEMİLERİ YAKTI
Tecrübeli orta saha için Brighton ve Leverkusen devreye girdi. Avrupa'da forma giymek isteyen milli futbolcunun da ayrılık isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
KUTLAMANIN 'K'Sİ YASAK
Galatasaray, şampiyonluk umudu taşıdığı ancak yenilerek hayal kırıklığına uğradığı Samsunspor maçından gerekli dersleri aldı. Cim-Bom'da, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla tüm kutlama çalışmaları rafa kaldırıldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne misafir girişleri de yasaklandı.