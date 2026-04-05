Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Nisan 2026 spor haberleri)
05.04.2026 07:53
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ZİRVE ALEV ALDI - POSTA
Trabzonspor sahasında Onuachu ve Nwaiwu'nun golleriyle lider Galatasaray'ı 2-1 yenerek zirvede puan farkını 1'e indirdi. 64 puanda kalan ve bir maç eksiği olan Cimbom'un golünü Singo attı.
HER YERDE KRAL - FOTOMAÇ
Süper Lig'de 22 gole ulaşan Paul Onuachu derbilerdeki tek eksiğini de kapattı.
BAZEN BU TÜR DERSLER İYİ OLUYOR - HÜRRİYET
Okan Buruk "Buna benzer durumları daha önce de yaşadık" dedi ve ekledi: "Deplasmanda daha rahat oynamalı, kendimize daha çok güvenmeliyiz." dedi.
DERBİNİN KADER ADAMLARI - HÜRRİYET
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın varlığı tüm maçın seyrini değiştirecek kadar önemli. Beşiktaş'ta oyun lideri Orkun mükemmel oynuyor ama kart görmeye çok yakın bir stili var.
ŞAMPİYON FENER - SÖZCÜ
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta Galatasaray'ı 87-76 yenip final serisini 3-0 kazanan Fenerbahçe üst üste 8, Toplamda 20'nci kez şampiyon oldu.