Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Şubat 2026 spor haberleri)
05.02.2026 07:56
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DÜĞÜMÜ ERDOĞAN ÇÖZDÜ - HÜRRİYET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli yetkililerin N'Golo Kante transferi için destek ricasını geri çevirmedi. Transfer sürecin yakından takip eden ERdoğan'ın açtığı telefon sonrası transferin önündeki engeller kalktı, Kante Fenerbahçeli oldu.
MÜTEVZI KRAL - SÖZCÜ
Hayata kağıt toplayarak başlayan Fransız yıldız, Al İttihad'ın yıllık 28+4 milyon eurosu yerine Kanarya'ya 11 milyon euroya imza attı. Fener'e verdiği sözü tutmak için Fulham, Milan ve Lens gibi kulüplerin tekliflerini reddetti, takımının idmanlarını boykot etti.
ASLAN KRAL - FOTOMAÇ
Galatasaray, kupada İstanbulspor'u rahat yendi. Gol profesörü Icardi 73 gole ulaştı ve Hagi'yi geçerek Cimbom'un en skorer oyuncusu oldu.
BEŞİKTAŞ OH ÇEKTİ - MİLLİYET
Kartal, 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya gönderilen Abraham'ın boşluğunu Hyeon-gyu Oh ile doldurdu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Güney Koreli golcü için Genk'e 14 milyon Euro bonservis ödeyecek.
ADAY ÇOK, GELEN YOK - TÜRKİYE
Trabzonspor'da kanat sıkıntısı var. Sikan ile yollarını ayıran ve Zubkov'un sakatlanmasıyla sıkıntısı katlanan Fırtına, takviye konusunda kararlı ancak istenen hedefe henüz ulaşamadı.