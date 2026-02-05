Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Şubat 2026 spor haberleri)

MÜTEVZI KRAL - SÖZCÜ

Hayata kağıt toplayarak başlayan Fransız yıldız, Al İttihad'ın yıllık 28+4 milyon eurosu yerine Kanarya'ya 11 milyon euroya imza attı. Fener'e verdiği sözü tutmak için Fulham, Milan ve Lens gibi kulüplerin tekliflerini reddetti, takımının idmanlarını boykot etti.