Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Temmuz 2026 spor haberleri)

SAVİNHO ÖNERİSİ



Fenerbahçe'ye kanat transferi için menajerler tarafından Savinho önerildi. Manchester City'de yeni hoca Maresca'nın gözden çıkardığı Brezilyalı futbolcu için, Başkan Aziz Yıldırım ve transfer komitesinin görüşmeler yaptığı öne sürüldü. TAKVİM