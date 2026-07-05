Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Temmuz 2026 spor haberleri)
05.07.2026 05:56
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENERBAHÇE KEAN'E GİDİYOR
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası golcü transferine ağırlık verdi. Sarı-Lacivertliler, Fiorentina'nın yıldızı Moise Kean için temaslarını hızlandırırken, Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar İtalyan golcüyü kadroya katmayı hedefliyor. FANATİK
ORTAYA FRANSIZ HAMLESİ
Tuttomercato'ya göre; Thuram için Juventus'la iletişime geçen Galatasaray, yıldız oyuncuyu ikna edebilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar Real Madridli yetenek Eduardo Camavinga'yı da listesinde tutuyor. AKŞAM
KARTAL TROSSARD
Kara Kartal sezonun flaş transferlerinden birine imza atıyor. The Athletic'e göre Beşiktaş uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü Leandro Trossard için kulübü Arsenal ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı. FOTOMAÇ
SAVİNHO ÖNERİSİ
Fenerbahçe'ye kanat transferi için menajerler tarafından Savinho önerildi. Manchester City'de yeni hoca Maresca'nın gözden çıkardığı Brezilyalı futbolcu için, Başkan Aziz Yıldırım ve transfer komitesinin görüşmeler yaptığı öne sürüldü. TAKVİM