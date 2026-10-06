Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Ekim 2026 spor haberleri)

“BİTSİN ARTIK BU ÇİLE”



Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım , İtalya karşısında deplasmanda da tutunamadı, gruptaki 4. maçından da puan çıkaramayarak küme düşme kapısını tamamen araladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz Scamacca'nın golüyle ilk yarıyı geride tamamlasa da Aral Şimşir ile eşitliği sağladı. Ancak Calafiori ve Pio Esposito bize bir kabus daha yaşattı. MİLLİYET