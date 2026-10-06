Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Ekim 2026 spor haberleri)
06.10.2026 06:53
6 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
"HEP KARANLIK"
Bizim Çocuklar için 'kâbus günleri' bitmiyor. Tarihte ilk kez yer aldığımız Uluslar A Ligi'nde 4 maçın sonunda puanımız sıfır. Fransa ve Belçika'ya bir, İtalya'ya iki kez kaybeden A Milli Takımımız, eksi 9 averajla 16 takım arasında 16. sırada. FANATİK
“GÖRÜNTÜ VAR SES YOK”
İtalya ile başa baş bir futbol oynayan milliler, 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Uluslar A Ligi'ndeki şansımız artık çok zora girdi. Grupta kalabilmek için kalan iki maçımızı da farklı kazanmalıyız. FOTOMAÇ
“BİTSİN ARTIK BU ÇİLE”
Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, İtalya karşısında deplasmanda da tutunamadı, gruptaki 4. maçından da puan çıkaramayarak küme düşme kapısını tamamen araladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz Scamacca'nın golüyle ilk yarıyı geride tamamlasa da Aral Şimşir ile eşitliği sağladı. Ancak Calafiori ve Pio Esposito bize bir kabus daha yaşattı. MİLLİYET
“YİNE BİZE HÜSRAN”
İtalya'ya karşı iyi bir başlangıç yaptık. Ancak, ilk tehlikeli ataklarında gole engel olamadık. 26'da Scamacca ile öne geçen İtalya devreyi 1-0 üstün tamamladı. 61'de Aral'ın golüyle umutlandık. Ancak, 64'te Calafiori ve 87'de Esposito'nun golleriyle şok yaşadık. B Ligi'ne düşme tehlikesi ile baş başayız. TAKVİM