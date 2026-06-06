Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Haziran 2026 spor haberleri)

06.06.2026 07:41

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

"KOLAY DİYE BİR ŞEY YOK" - MİLLİYET

 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nu yorumladı: "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak lazım grubu. Futbolda kolay diye bir şey yoktur."

Anadolu Ajansı

20 GÜNDE 20 BİN KM - TÜRKİYE

 

Milli Takım, 3 grup maçını 2 farklı ülkedeki 3 ayrı şehirde oynayacak. Türkiye, ABD ve Kanada'da oynayacağı grup maçlarının sonuna kadar 28 saatlik uçuşla en az 20 bin kilometre yol yapacak.

Resmi Kurum

KARA KARTAL ONA EMANET - FANATİK

 

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano, sportif direktör Önder Özen ile birlikte dün özel uçakla İstanbul'a geldi.

NTV

"LİMİT DE VAR PARA DA" FOTOMAÇ

 

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi "Rakibimiz hala Fenerbahçe'yi 2018'deki Fenerbahçe zannediyor. Limit de var para da. Dünya yıldızları getirmemize engel olamayacaksınız.

Reuters

BERNARDO SİLVA, ADIM ADIM ASLAN'A - POSTA

 

Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldız, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı, "Galatasaray ihtimali hiç de az değil." dedi.

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