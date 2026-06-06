Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Haziran 2026 spor haberleri)
06.06.2026 07:41
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"KOLAY DİYE BİR ŞEY YOK" - MİLLİYET
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nu yorumladı: "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak lazım grubu. Futbolda kolay diye bir şey yoktur."
20 GÜNDE 20 BİN KM - TÜRKİYE
Milli Takım, 3 grup maçını 2 farklı ülkedeki 3 ayrı şehirde oynayacak. Türkiye, ABD ve Kanada'da oynayacağı grup maçlarının sonuna kadar 28 saatlik uçuşla en az 20 bin kilometre yol yapacak.
KARA KARTAL ONA EMANET - FANATİK
Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano, sportif direktör Önder Özen ile birlikte dün özel uçakla İstanbul'a geldi.
"LİMİT DE VAR PARA DA" FOTOMAÇ
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi "Rakibimiz hala Fenerbahçe'yi 2018'deki Fenerbahçe zannediyor. Limit de var para da. Dünya yıldızları getirmemize engel olamayacaksınız.
BERNARDO SİLVA, ADIM ADIM ASLAN'A - POSTA
Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldız, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı, "Galatasaray ihtimali hiç de az değil." dedi.