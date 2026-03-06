Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Mart 2026 spor haberleri)

ASLAN'DAN LIVERPOOL TARİFESİ - FANATİK

Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanı için Şampiyonlar Ligi temposunda bir plan hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ve Juventus maçlarında olduğu gibi önde şok presle başlayıp rakibi hataya zorlamayı hedefliyor. Osimhen ve Barış Alper presin ilk hattını oluşturacak.