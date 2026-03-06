Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Mart 2026 spor haberleri)
06.03.2026 06:54
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında lider Galatasaray'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN'DAN LIVERPOOL TARİFESİ - FANATİK
Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanı için Şampiyonlar Ligi temposunda bir plan hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ve Juventus maçlarında olduğu gibi önde şok presle başlayıp rakibi hataya zorlamayı hedefliyor. Osimhen ve Barış Alper presin ilk hattını oluşturacak.
YARALI KARTAL SERGEN'LE KANATLANDI - HÜRRİYET
Sezon başında istikrarsız görüntüsü ile dikkat çeken Beşiktaş, 17 maçtır yenilmeyen bir takıma dönüştü.
LİDERLİK PLANI - FOTOMAÇ
Fenerbahçe, 10 gün içinde Samsun, Karagümrük ve Gaziantep'le karşılaşacak. Galatasaray ise Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak. Sarı-lacivertliler, önündeki 3 maçı kazanır, Galatasaray ise bir maçta puan kaybı yaşarsa Fenerbahçe Ramazan Bayramı'na lider girecek.
TRABZONSPOR YILDIZ YAPIYOR - POSTA
Bordo-mavili takımda 28 maçta 12 golle kariyer sezonu yaşayan Felipe Augusto "Trabzon'daki kenetlenme ve kaliteli isimlerden kurulu kadro oyuncuların performansını artırıyor." dedi.
KUPANIN DA EFENDİSİ - SABAH
Avrupa fatihi Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Antalya'yı yeneder 4'te 4 yapıp çeyrek final biletini lider olarak aldı.