Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Mayıs 2026 spor haberleri)

KARTAL YIKILDI



Lige haftalar önce havlu atan Beşiktaş , kupayı kazanarak Avrupa vizesini almak istiyordu. Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğini arkasına alan Siyah-Beyazlılar hayli etkili oynadı, iki kez direğe takıldı. Konyaspor kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak golü bulamadı. Herkes uzatmaları beklerken Olaigbe hızlı çıktı, Olaitan indirdi, hakem 'penaltı' dedi. 90+8'de Bardhi attı; Konya turladı, Beşiktaş yıkıldı. FANATİK