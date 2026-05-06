Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Mayıs 2026 spor haberleri)
06.05.2026 05:48
Son Güncelleme: 06.05.2026 05:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KARTAL YIKILDI
Lige haftalar önce havlu atan Beşiktaş, kupayı kazanarak Avrupa vizesini almak istiyordu. Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğini arkasına alan Siyah-Beyazlılar hayli etkili oynadı, iki kez direğe takıldı. Konyaspor kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak golü bulamadı. Herkes uzatmaları beklerken Olaigbe hızlı çıktı, Olaitan indirdi, hakem 'penaltı' dedi. 90+8'de Bardhi attı; Konya turladı, Beşiktaş yıkıldı. FANATİK
ÜÇ YILDIZLI HAREKAT
Sadettin Saran yönetiminin Serhou Guirassy, Harry Wilson ve Alejandro Grimaldo ile görüştüğü ancak bu transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı öğrenildi. TAKVİM
FERNANDES RÜYASI
SKY'ın haberine göre sarı-kırmızılıların rüyası Manchester United forması giyen Portekizli 10 numara Bruno Fernandes. Ara transfer döneminde de nabız yoklayan Galatasaray, haziranda vites yükseltecek. FOTOMAÇ
FENER'DE İKİLİ YARIŞ: YILDIRIM-SAFİ
Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Bir süredir çalışmalar yapan eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını bu hafta içinde resmen açıklayacak. Eski başkan Ali Koç'un desteklediği diğer aday Hakan Safi de resmen "Adayım" dedi. POSTA