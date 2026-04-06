Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Nisan 2026 spor haberleri)

06.04.2026 06:04

Anadolu Ajansı
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SON NEFESTE - FANATİK

 

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde 90+11'de kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla galip geldi. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesi sonrası zirve tekrar kızıştı.

"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI" - MİLLİYET

 

Sergen Yalçın, hatalı bir penaltıyla mağlup olduklarını söyledi: “Bu sezon derbilerde başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun olduğunu düşünmüyorum.”

"CANAVAR GİBİYDİK" - SABAH

 

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 derbi maçta 5 galibiyet alan Domenico Tedesco "Ortaları engellerken canavar gibiydik. Takımın enerjisi çok yüksekti" dedi.

"AŞKIN OLAYIM"DAN TARTIŞILAN ADAMA - HÜRRİYET

 

Osimhen'in yokluğunda Icardi sahada kayıptı. Trabzon yenilgisinin ardından Galatasaray'da eleştirilerin hedefinde Icardi var.

GOLCÜ FIRTINA - FOTOMAÇ

 

Bordo-mavililer gol yollarında öne çıkıyor. 22 Golle ligin kralı olan Onuachu, 11 asistle parlayan Zubkov...

