Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Nisan 2026 spor haberleri)
06.04.2026 06:04
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SON NEFESTE - FANATİK
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde 90+11'de kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla galip geldi. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesi sonrası zirve tekrar kızıştı.
"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI" - MİLLİYET
Sergen Yalçın, hatalı bir penaltıyla mağlup olduklarını söyledi: “Bu sezon derbilerde başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun olduğunu düşünmüyorum.”
"CANAVAR GİBİYDİK" - SABAH
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 derbi maçta 5 galibiyet alan Domenico Tedesco "Ortaları engellerken canavar gibiydik. Takımın enerjisi çok yüksekti" dedi.
"AŞKIN OLAYIM"DAN TARTIŞILAN ADAMA - HÜRRİYET
Osimhen'in yokluğunda Icardi sahada kayıptı. Trabzon yenilgisinin ardından Galatasaray'da eleştirilerin hedefinde Icardi var.
GOLCÜ FIRTINA - FOTOMAÇ
Bordo-mavililer gol yollarında öne çıkıyor. 22 Golle ligin kralı olan Onuachu, 11 asistle parlayan Zubkov...