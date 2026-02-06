Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Şubat 2026 spor haberleri)
06.02.2026 07:26
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER GEÇ UYANDI - MİLLİYET
Sarı-Lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında konuk ettiği Erzurum karşısında ilk yarıda adeta yokları oynadı, 40'te Mustafa'nın golüne engel olamadı. Fenerbahçe 2'nci devrede yapılan değişikliklerle toparlanırken Asensio ve Talisca'nın golleri galibiyeti getirdi.
ORKUN KUPADA DA KURTARDI - HÜRRİYET
Serdar Dursun'un penaltı golüyle geriye düşen siyah-beyazlı takım son haftaların formda ismi Orkun Kökçü'nün 88'de penaltıdan attığı golle beraberliği kurtarıp C Grubu'nda liderliğini sürdürdü.
3 KUPA İÇİN ÇİFTE KADRO - SABAH
Aslan, mayıs sonuna kadar zorluklarla dolu fikstür için oyuncu havuzunu genişletti. Sacha Boey ile Noa Lang ilk 11'de, Aspirilla ve Nhaga ise kulübeye takviye oldu.
FORVETTE SON GÜN TAARRUZU - FANATİK
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminin son gününde forvet için dört koldan saldırıya geçti. Sunderland'den Brobbey'in kiralanması için çalışmalar sürüyor. Nunez için Al-Hilal ile görüşmeler devam ederken, bonservisinin yarısı Zenit'te bulunan Yuri Alberto da Fenerbahçe'nin adayları arasında.
FIRTINA'YA ONANA MÜJDESİ - POSTA
Trabzonspor, Uğurcan'ı Galatasaray'a verince Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kiralamıştı. Bordo-mavili takımda mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen Onana'nın bonservisiyle takıma katılması planlanıyor.