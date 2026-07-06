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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Temmuz 2026 spor haberleri)

06.07.2026 08:03

Son Güncelleme: 06.07.2026 08:05

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Temmuz 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Temmuz 2026 spor haberleri) Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

"HEMEN AYAĞA KALKIYORLAR" - HÜRRİYET

 

2026 Dünya Kupası'nda topun oyunda kalma süresi 2022'ye göre yaklaşık 4.5 dakika arttı. buna karşın faul ve sarı kart sayıları azaldı. Artık sakatlanan futbolcu sağlık ekipleri sahaya girdikten sonra takımını 1 dakika eksik bırakacağını biliyor. Ciddi sakatlığı yoksa ayağa kalkıyor.

Anadolu Ajansı

TESADÜF DEĞİL, ALIN TERİ - SABAH

 

Avrupa'daki Faslı yetenekler takıma kazandırıldı. Brahimi İspanya, Bouaddi Fransa yerine Fas'ı seçti. 2022'de yarı finale, 2026'da son 16 ekip arasına kalarak meyvelerini aldı.

Anadolu Ajansı

ALTIN KEMER TAŞ'A TESLİM - MİLLİYET

 

Kırkpınar'da bu yılın başpehlivanı, Feyzullah Aktürk'ü puanla geçen Erkan Taş oldu.

Sosyal Medya

HÜCUMA DENİZ BOMBASI - FANATİK

 

Trabzonspor santrfor hattını güçlendirmek için gündemine milli yıldız Deniz Gül'ü aldı. Karadeniz ekibi, Porto forması giyen genç golcü için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.

Reuters

TROSSARD'LA KANATLANACAK - FOTOMAÇ

 

Senelerdir sol kanatta problem yaşayan Beşiktaş, Leandro Trossard'la çözdü. 31 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra imzayı atacak.

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