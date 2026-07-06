Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Temmuz 2026 spor haberleri)

"HEMEN AYAĞA KALKIYORLAR" - HÜRRİYET

2026 Dünya Kupası 'nda topun oyunda kalma süresi 2022'ye göre yaklaşık 4.5 dakika arttı. buna karşın faul ve sarı kart sayıları azaldı. Artık sakatlanan futbolcu sağlık ekipleri sahaya girdikten sonra takımını 1 dakika eksik bırakacağını biliyor. Ciddi sakatlığı yoksa ayağa kalkıyor.