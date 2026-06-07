Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Haziran 2026 spor haberleri)

07.06.2026 07:07

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

NTV

TARİHİ SEÇİM - FANATİK

 

Fenerbahçe bugün tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gidiyor. Kongrede verilecek karar kulübün gelecek yıllardaki sportif ve ekonomik yol haritasını şekillendirecek.

Anadolu Ajansı

ARDA DÜNYANIN ZİRVESİNDE - POSTA

 

Arda Güler 124,8 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalı hücumcu orta saha oyuncusu listesinde ilk sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı

"GALATASARAY'I ENGELLEYECEĞİZ" - SABAH

 

Beşiktaş'ın yeni hocası İtaliano, imza töreninde iddialı mesajlar verdi.

Anadolu Ajansı

BİR "AMERİKAN RÜYASI" DEĞİLİZ - MİLLİYET

 

Türkiye'yi Dünya Kupası grubundan çıkacak bir takım olarak gördüğünü belirten Amerikalı futbol yazarı John Arnold, "Onların yerine Kosova'nın gelmesi tercih edilirdi."

Anadolu Ajansı

GENÇ SULTANLARIN GÜCÜ YETMEDİ - HÜRRİYET

 

Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında güçlü rakibi İtalya'ya yenildi.

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