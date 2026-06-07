Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Haziran 2026 spor haberleri)
07.06.2026 07:07
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TARİHİ SEÇİM - FANATİK
Fenerbahçe bugün tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gidiyor. Kongrede verilecek karar kulübün gelecek yıllardaki sportif ve ekonomik yol haritasını şekillendirecek.
ARDA DÜNYANIN ZİRVESİNDE - POSTA
Arda Güler 124,8 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalı hücumcu orta saha oyuncusu listesinde ilk sırada yer aldı.
"GALATASARAY'I ENGELLEYECEĞİZ" - SABAH
Beşiktaş'ın yeni hocası İtaliano, imza töreninde iddialı mesajlar verdi.
BİR "AMERİKAN RÜYASI" DEĞİLİZ - MİLLİYET
Türkiye'yi Dünya Kupası grubundan çıkacak bir takım olarak gördüğünü belirten Amerikalı futbol yazarı John Arnold, "Onların yerine Kosova'nın gelmesi tercih edilirdi."
GENÇ SULTANLARIN GÜCÜ YETMEDİ - HÜRRİYET
Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında güçlü rakibi İtalya'ya yenildi.