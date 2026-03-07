Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Mart 2026 spor haberleri)
07.03.2026 07:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ATEŞ ÇEMBERİ - SABAH
Ligde 13 haftadır yenilgi görmeyen, revize ettiği kadrosuyla kendini bulan Kara Kartal, bugün lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Sonuç herkesi ilgilendiriyor.
KARTALIN KOZU OH - FANATİK
Siyah-beyazlı formayı giydikten sonra hücuma büyük güç katan Hyeon-Gyu Oh derbide de takımının en önemli kozu olacak.
BURUK'UN PLANI B.O.S. - FOTOMAÇ
Okan Buruk, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye uyguladığı sistemi Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı da sahaya yansıtacak. Beşiktaş'ı kendi sahasında karşılayacak olan Aslan, kapılan topları Barış, Osimhen ve Sane'yle buluşturup hızlı geçişten gol arayacak.
TALİSCA YOKSA CHERİF VAR - HÜRRİYET
Nottingham Forest'la oynanan rövanş maçındaki performansıyla göz dolduran Gine asıllı Fransız forvet Antalyaspor ve Gaziantep'te attığı goller ve yükselen grafiğiyle Talisca dönene kadar sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahı olacağını gösterdi.
DOĞRU YOLDAYIZ - POSTA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke önemli bir değişimden geçtiklerini söyledi. Başarılı hoca, "Süreç beklentinin önünde gidiyor. Taraftarla bütünleşerek her şey daha kolay olacak." dedi.