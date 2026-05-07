Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Mayıs 2026 spor haberleri)
07.05.2026 07:26
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
AŞK BİTTİ - SÖZCÜ
Sergen Yalçın ile Beşiktaş taraftarı arasındaki bağ Konyaspor yenilgisiyle koptu. Siyah-beyazlı taraftar sembol isme "istifa" diye haykırdı.
ALİ SAMİ YEND'DEN SONRA ÖZBEK - MİLLİYET
Galatasaray Başkanı Özbek, yeni dönemindeki 2 yıllık görev süresini tamamlarsa Ali Sam Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
İSVİÇRE ÇAKISI OZAN - FOTOMAÇ
Asıl mevkisi orta saha olan Ozan Tufan bu sezon gösterdiği çok yönlülükle Trabzonspor'un vazgeçilmezi oldu. 6 farklı pozisyonda görev yaptı.
KOCAMAN HAZIRLIK - FANATİK
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. Aziz Yıldırım'ın adaylık hazırlığında tecrübeli hocayla temas kurduğu iddia edildi.