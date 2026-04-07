Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Nisan 2026 spor haberleri)
07.04.2026 05:42
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TÜRKİYE'Yİ İKİYE BÖLEN PENALTI
Yayıncı kuruluşta Trio programının üyeleri Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Bahattin Duran'ın yanı sıra Bünyamin Gezer ve Mark Clattenburg'a göre penaltı kararı doğru. Diğer eski hakemler Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Alex Tascıoğlu ve Deniz Ateş Bitnel'e göre ise hakem Yasin Kol çaldığı düdükle ağır bir karara imza attı. HÜRRİYET
DERBİ FATURASI
Şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybetmek üzere olan Galatasaray'da, Göztepe sınavına final gözüyle bakılıyor. Okan Buruk, Trabzon'da varlık gösteremeyen Icardi, Yunus ve Lang gibi isimleri kızağa çekip cezası biten Sane'yi 11'e alacak, Barış'ı da önde başlatacak. FANATİK
UGARTE HAREKATI
Manchester United'ın gözden çıkardığı Manuel Ugarte için Galatasaray yazın bir teklif yapacak. CaughtOffside'ın haberine göre sarı-kırmızılılar oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. FOTOMAÇ
3 FİNAL KURTARDI
Sezon başı Fenerbahçe'ye attığı golle Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne götüren Kerem Aktürkoğlu, geçen hafta ise tarihi Kosova maçında sihirli dokunuşu yaparak A Milli Takımımızı, ABD'deki 2026 Dünya Kupası'na taşıdı. 90+11'de Beşiktaş'a attığı penaltı golüyle de Kanarya'yı yarışta tuttu. AKŞAM