Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Şubat 2026 spor haberleri)

Sarı-lacivertliler ilk hedef olan golcü transferini gerçekleştiremedi, bunun yanında takımın iki forveti En Nesyri ve Jhon Duran da gönderildi. Fenerbahçe yönetimi son ana kadar çalışmalarını sürdürse de Tedesco'nun elinde sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif kaldı.