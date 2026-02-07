Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Şubat 2026 spor haberleri)
07.02.2026 07:20
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YILDIZ YAĞMURU - FOTOMAÇ
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig kulüpleri eksiklerini gidermek için takviye yaptı. 4 büyükler önemli yıldızlar getirdi.
ADALI'DAN HAT-TRİCK! - SÖZCÜ
Serkan Reçber'in yürüttüğü 1 aylık operasyonda büyük bir sessizliğin hakim olduğu siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı'nın yoğun çabalarıyla Agbodou, Murillo ve Vasquez son gün İstanbul'a indi. taraftarın yüzü biraz olsun güldü.
FENERBAHÇE ATEŞLE OYNUYOR - MİLLİYET
Sarı-lacivertliler ilk hedef olan golcü transferini gerçekleştiremedi, bunun yanında takımın iki forveti En Nesyri ve Jhon Duran da gönderildi. Fenerbahçe yönetimi son ana kadar çalışmalarını sürdürse de Tedesco'nun elinde sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif kaldı.
SON TRANSFER YAZA KALDI - FANATİK
Ara transfer döneminde hamleler yapan sarı-kırmızılıların son hedefi Porto'dan Deniz Gül'ü almaktı. Milli golcü için pazarlık masasına oturan Galatasaray yönetimi 1 milyon euroya kadar çıktı ama kulübü ikna edemedi.
FIRTINA HEDEFE KİLİTLENDİ - SABAH
Bordo-mavili takım deplasmanda kozlarını paylaşacağı Samsunspor'u mağlup edip zirve iddiasını sürdürmek istiyor.