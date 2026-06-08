Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Haziran 2026 spor haberleri)

08.06.2026 05:50

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

EFSANE GERİ DÖNDÜ - FANATİK

 

Fenerbahçe'de aylardır beklenen seçimli genel kurul yapıldı. 8 yıl sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım "Kazanan Fenerbahçe'dir. Burada şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı

"DAHA KOMPAKT OYNAMALIYIZ" - HÜRRİYET

 

Dünya Kupası öncesi son özel sınavında Venezuela'yı iki golle geçen Milli Takım'da Montella gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı

“ÇALHANOĞLU MIKNATIS GİBİ” - MİLLİYET

 

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Venezuela maçında sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nu övdü: "O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor."

Anadolu Ajansı

ITALIANO KRİTERLERİ - MİLLİYET

 

Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano, ön planda sürekli pas yapan, enerjisi yüksek, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üretebilen bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Reuters

PAHALI AŞK CAMAVİNGA - SABAH

 

Galatasaray, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızına talip oldu. İspanyol ekibi 50 milyon Euro üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğunu bildirdi.

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