Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Haziran 2026 spor haberleri)

“ÇALHANOĞLU MIKNATIS GİBİ” - MİLLİYET

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Venezuela maçında sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nu övdü: "O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor."