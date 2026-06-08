Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Haziran 2026 spor haberleri)
08.06.2026 05:50
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
EFSANE GERİ DÖNDÜ - FANATİK
Fenerbahçe'de aylardır beklenen seçimli genel kurul yapıldı. 8 yıl sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım "Kazanan Fenerbahçe'dir. Burada şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayacağız." dedi.
"DAHA KOMPAKT OYNAMALIYIZ" - HÜRRİYET
Dünya Kupası öncesi son özel sınavında Venezuela'yı iki golle geçen Milli Takım'da Montella gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.
“ÇALHANOĞLU MIKNATIS GİBİ” - MİLLİYET
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Venezuela maçında sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nu övdü: "O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor."
ITALIANO KRİTERLERİ - MİLLİYET
Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano, ön planda sürekli pas yapan, enerjisi yüksek, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üretebilen bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.
PAHALI AŞK CAMAVİNGA - SABAH
Galatasaray, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızına talip oldu. İspanyol ekibi 50 milyon Euro üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğunu bildirdi.