Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Mart 2026 spor haberleri)
08.03.2026 06:15
Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
OSİMHEN ATTI, UĞURCAN TUTTU - HÜRRİYET
Nefes kesen derbide 39'da Osimhen'le öne geçen sarı-kırmızılılar 62'de 10 kişi kaldı. Beraberlik için tüm gücüyle yüklenen Beşiktaş 24 şut atarken, çerçeveyi bulan 7 şutta Uğurcan gole izin vermedi.
"BİZE VAR ONLARA YOK" - MİLLİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi mağlubiyetini "şanssızlık" olarak yorumlarken hakem Ozan Ergün'e ateş püskürdü. Siyah-beyazlıların hocası "Bilal'e, Orkun'a kural var, bunlara yok. Pes diyorum. Galatasaray kazandı ama bu kararlar biraz komik oldu." dedi.
FENER'İN ZORLU SINAVI - POSTA
Son 2 lig maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip kazanıp şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
FIRTINA BU DÖRTLÜYLE VURACAK - FANATİK
Fatih Tekke yarın Kayseri deplasmanında Onuachu, Muçi, Zubkov ve Augusto'yu birlikte oynatmayı planlıyor. Trabzonspor'un hocası, hücumda bu dörtlünün performansına çok güveniyor.
AVRUPA AŞKINA 3'TE 3 - FOTOMAÇ
Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın zevkli mücadelesinde bir topu direkten dönen, tam 6 gol kaçıran Göztepe Ömer ve Brnic'e engel olamadı. 3'te 3 yapan Başakşehir 5 maçtır kazanamayan Göztepe'yi averajla geride bıraktı.