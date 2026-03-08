Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Mart 2026 spor haberleri)

"BİZE VAR ONLARA YOK" - MİLLİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi mağlubiyetini "şanssızlık" olarak yorumlarken hakem Ozan Ergün'e ateş püskürdü. Siyah-beyazlıların hocası "Bilal'e, Orkun'a kural var, bunlara yok. Pes diyorum. Galatasaray kazandı ama bu kararlar biraz komik oldu." dedi.