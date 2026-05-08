Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Mayıs 2026 spor haberleri)
08.05.2026 05:54
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"AŞKIN OLAYIM" SON KEZ RAMS PARK'TA - HÜRRİYET
4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da tarihi başarılar kazanan Icardi'nin gelecek sezon kalma ihtimali yok gibi. Son anda bir sürpriz olmazsa taraftarın Icardi'ye adadığı "Aşkın Olayım" şarkısı yarın son kez Rams Park'ta yankılanacak.
BAŞKANLAR VE HOCALARI - TÜRKİYE
Fenerbahçe'de başkan adaylarının takımı teslim etmeyi düşündüğü dört isim var. Önceliği yabancı teknik direktör olan Hakan Safi; Xabi Alonso ve Luis Felipe ile temasta. Yerli isim ise İsmail Kartal. Aziz Yıldırım'ın ajandasında ise tek isim yazılı: Aykut Kocaman.
GÖZTEPE'DEN REKOR - FOTOMAÇ
Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan 5'inci sıradaki Göztepe bu sezon Süper Lig'de en fazla puan topladığı ve en az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'TA KADER ANI - FANATİK
Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, göreve devam edip etmeme noktasında Trabzonspor maçını bekleme kararı aldı. Yalçın taraftarın tepkisine göre geleceğini belirlemek istiyor.
ASLAN GİBİ JÜBİLE - MİLLİYET
Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında tepki çeken Günay Güvenç, buna rağmen Galatasaray'la yola devam kararı aldı. 34 yaşındaki kaleci futbol hayatını sarı-kırmızılılarda sonlandırmak istiyor.