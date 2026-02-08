Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Şubat 2026 spor haberleri)

KUZEYİN KRALI - FOTOMAÇ

Trabzonspor dün Samsunspor karşısında gol şov yaptı: 3-0. Onuachu attığı 2 golle hem krallıkta zirveye yükseldi, hem de Karadeniz'de tsunami çıkardı. Muçi 1 gol ve 1 asistle yine yıldızlaştı.