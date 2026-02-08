Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Şubat 2026 spor haberleri)
08.02.2026 07:14
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KUZEYİN KRALI - FOTOMAÇ
Trabzonspor dün Samsunspor karşısında gol şov yaptı: 3-0. Onuachu attığı 2 golle hem krallıkta zirveye yükseldi, hem de Karadeniz'de tsunami çıkardı. Muçi 1 gol ve 1 asistle yine yıldızlaştı.
ARA TRANSFERİN ŞAMPİYONU KARTAL - HÜRRİYET
Süper Lig kulüpleri 2025-26 sezonu kış transfer döneminde 131 futbolcuyu kadrolarına katarken 124 oyuncuyla yollarını ayırdı. Beşiktaş, 8 yeni futbolcusu için 57 milyon euro bonservis veya kira bedeli ödeyecek.
DÜNYALARI HARCADIK - MİLLİYET
2026 kış transfer döneminde Türkiye'deki kulüpler oyuncu alımına 86.6 milyon dolar harcarken, gönderdikleri isimlerden 71.6 milyon dolar kazandı. Türk kulüplerindeki 2.79 milyon dolarlık ortalama transfer ücreti, Avrupa (2.5) ve dünya (1.89) ortalamasının üzerinde seyretti.
SANTRFORDA ENDİŞEM YOK - FANATİK
Tedesco, Fenerbahçe camiasında infial yaratan forvet transferinin önemli olmadığını söyledi. "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor endişem yok" diyen Tedesco, "Kış transfer dönemi kolay değildir. Çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi iş çıkardık. Kulübün Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi" açıklaması yaptı.
KONSANTRASYON - POSTA
Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk takımı uyardı. Genç hoca, "ara transferi geride bıraktık. Takımda kalanlar da oldu ayrılanlar da. Sezon sonuna kadar birlikteyiz. Şimdi işimize odaklanalım. Yeniden kenetlenme zamanı." ifadelerini kullandı.