Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Temmuz 2026 spor haberleri)
08.07.2026 06:22
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"ŞİMDİ KİMİ ARAYACAKSIN DONALD?" - HÜRRİYET
FIFA Başkanı Infantino'yu bizzat arayıp Balogo'nun cezasını erteleterek maçta oynamasını sağlayan Trump'ın hesabı tutmadı. Belçika'nın ABD'yi 4-1'le elemesi dünya spor medyasında günün olayı oldu.
"ÇIK İŞİN İÇİNDEN" - SÖZCÜ
Fenerbahçe'de yabancı fazlalığı yönetimin elini kolunu bağladı. Sağ kanat ve forvet hamleleriyle kadroda bulunan sayı 25'e yükselecek 10+4 kuralı nedeniyle 8 isimle yolların ayrılması gerekecek.
BEŞİKTAŞ'TAN 3'LÜ ŞOV - FANATİK
Siyah-beyazlılar transferde gövde gösterisi yapıyor. Beşiktaş Alman kaleci Nübel'i İstanbul'a getirdi, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar da resmen açıklandı. Yetmedi bonservisi elinde olan milli yıldız Salih Özcan ile de her konuda anlaşma sağlandı.
ORTA SAHADA GENÇLİK ATEŞİ - SABAH
Galatasaray'da 22 yaşındaki 1.90'lık Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu için son onayı veren Okan Buruk, yoğun fikstürde bu bölgede bitmeyen bir enerji istiyor.