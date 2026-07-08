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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Temmuz 2026 spor haberleri)

08.07.2026 06:22

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Temmuz 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

"ŞİMDİ KİMİ ARAYACAKSIN DONALD?" - HÜRRİYET

 

FIFA Başkanı Infantino'yu bizzat arayıp Balogo'nun cezasını erteleterek maçta oynamasını sağlayan Trump'ın hesabı tutmadı. Belçika'nın ABD'yi 4-1'le elemesi dünya spor medyasında günün olayı oldu.

Anadolu Ajansı

"ÇIK İŞİN İÇİNDEN" - SÖZCÜ

 

Fenerbahçe'de yabancı fazlalığı yönetimin elini kolunu bağladı. Sağ kanat ve forvet hamleleriyle kadroda bulunan sayı 25'e yükselecek 10+4 kuralı nedeniyle 8 isimle yolların ayrılması gerekecek.

Anadolu Ajansı

KRAL'IN SON MUCİZESİ - MİLLİYET

 

Arjantin'in Mısır ile son 16 turundaki buluşmasında müthiş bir mücadele yaşandı. 2-0 geriye düşen Arjantin şoka girerken ilk yarıda penaltı kazanan Messi sahne aldı.

Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'TAN 3'LÜ ŞOV - FANATİK

 

Siyah-beyazlılar transferde gövde gösterisi yapıyor. Beşiktaş Alman kaleci Nübel'i İstanbul'a getirdi, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar da resmen açıklandı. Yetmedi bonservisi elinde olan milli yıldız Salih Özcan ile de her konuda anlaşma sağlandı.

Sosyal Medya

ORTA SAHADA GENÇLİK ATEŞİ - SABAH

 

Galatasaray'da 22 yaşındaki 1.90'lık Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu için son onayı veren Okan Buruk, yoğun fikstürde bu bölgede bitmeyen bir enerji istiyor.

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