Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Temmuz 2026 spor haberleri)

BEŞİKTAŞ'TAN 3'LÜ ŞOV - FANATİK

Siyah-beyazlılar transferde gövde gösterisi yapıyor. Beşiktaş Alman kaleci Nübel'i İstanbul'a getirdi, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar da resmen açıklandı. Yetmedi bonservisi elinde olan milli yıldız Salih Özcan ile de her konuda anlaşma sağlandı.