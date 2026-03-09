Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Mart 2026 spor haberleri)
09.03.2026 07:50
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SALLANSA DA YIKILMAZ - SABAH
Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 90+5'te devirdi. Bitime 9 hafta kala Galatasaray'la puan farkı 4'te kaldı, şampiyonluk umutları korundu.
SAMSUN'A MOUNDİLMADJİ YETMEDİ - FANATİK
Samsunspor'un golcüsü Moundilmadji, Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu 23 dakikada attığı 2 golle takımını öne taşıdı ama yetmedi.
VAR ODASINDA KİM VARDI? AÇIKLAYIN - HÜRRİYET
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından TFF'ye sordu: "Portekizli VAR eğitmenleri maç sırasında VAR odasında mıydı? Oradalarsa karar verme süreçlerine dahil oldular mı?"
GALATASARAY "ÇAKIR" KEYİF- MİLLİYET
Başkan Dursun Özbek'in "iyi ki almışım", derbi sonrasında da Okan Buruk'un "Premier Lig kalecisi" dediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor'daki başarılı çizgisini Cimbom'da da devam ettirdi.
PES ETMEK YOK - FOTOMAÇ
sergen Yalçın derbinin ardından talebelerini tebrik ederek "kaldırın kafanızı, pes etmek yok.. Yenilsek bile mücadele etmenizi istiyorum" dedi.