Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Mart 2026 spor haberleri)

09.03.2026 07:50

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SALLANSA DA YIKILMAZ - SABAH 

 

Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 90+5'te devirdi. Bitime 9 hafta kala Galatasaray'la puan farkı 4'te kaldı, şampiyonluk umutları korundu.

SAMSUN'A MOUNDİLMADJİ YETMEDİ - FANATİK 

 

Samsunspor'un golcüsü Moundilmadji, Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu 23 dakikada attığı 2 golle takımını öne taşıdı ama yetmedi.

VAR ODASINDA KİM VARDI? AÇIKLAYIN - HÜRRİYET

 

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından TFF'ye sordu: "Portekizli VAR eğitmenleri maç sırasında VAR odasında mıydı? Oradalarsa karar verme süreçlerine dahil oldular mı?" 

GALATASARAY "ÇAKIR" KEYİF- MİLLİYET

 

Başkan Dursun Özbek'in "iyi ki almışım", derbi sonrasında da Okan Buruk'un "Premier Lig kalecisi" dediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor'daki başarılı çizgisini Cimbom'da da devam ettirdi.

PES ETMEK YOK - FOTOMAÇ 

 

sergen Yalçın derbinin ardından talebelerini tebrik ederek "kaldırın kafanızı, pes etmek yok.. Yenilsek bile mücadele etmenizi istiyorum" dedi.  

