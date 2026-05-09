Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Mayıs 2026 spor haberleri)
09.05.2026 05:57
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SÜPER LİG'DE KIYAMET GECESİ - HÜRRİYET
Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının tamamı bu akşam aynı saatte oynanacak. Alınacak sonuçlara göre şampiyon, ikinci ve küme düşenler belirlenebilir.
LİGİN DİBİ ALEV ALEV - FOTOMAÇ
Süper Lig'de alt sıralarda nefes kesen maçlar var. Küme düşme hattındaki Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Gençlerbirliği lige veda edebilir.
ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ HAZIR - SABAH
Antalyaspor'u yenmesi halinde 26'ncı zaferini ilan edecek Galatasaray'da oyuncular hırs küpü. Taraftar ise 90 dakika destek verip sonra eğlenmek istiyor.
KADER SINAVI - MİLLİYET
Beşiktaş'ın bugün sahasında Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma Sergen alçın7ın kulüpteki geleceğini belirleyebilir.
UMUDUN PEŞİNDE - POSTA
Geçen hafta Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, Konya'yı yenerek Aslan'ın kaybını bekleyecek.