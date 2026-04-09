Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Nisan 2026 spor haberleri)
09.04.2026 06:10
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KAPTAN GEMİYİ KURTARDI - FANATİK
Sahaya kaptanlık pazubandıyla çıkan Barış Alper Yılmaz, Icardi'nin geçen hafta yapamadığını 5 dakikada yaptı. Milli yıldız Galatasaray'daki gol katkısında zirveyi yakaladı.
BÜYÜK OYNUYOR - FOTOMAÇ
Fenerbahçe'nin derbi karnesi taraftarı umutlandırıyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor7a karşı daha sezon bitmeden 5 maçta yenilmedi ve 13 puan elde etti.
KARTAL'DA ÇARE OLAİTAN - MİLLİYET
Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında Ndidi'nin yokluğunda Olaitan'ı orta sahaya çekecek. Hücum hattında ise sakatlığı atlatan El Bilal Toure'nin yer alması bekleniyor.
ONANA DERBİSİ - POSTA
Beşiktaş ile Trabzonspor bir transferde daha rakip oldu. İngiliz basını bordo-mavili takımda kiralık oynayan Onana için iki takımın da masada olduğunu yazdı.
AVRUPA'NIN ASLAN KRALİÇESİ - SÖZCÜ
Galatasaray Daikin, Fenera'yı 3-1 yenip filede ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.