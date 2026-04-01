Günün spor sayfalarından öne çıkanlar. "Amerikan rüyası gerçek oldu"
01.04.2026 05:35
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"DÜNYALAR BİZİM OLDU"
Yeni kuşağın Dünya Kupası'nda hiç izleyemediği Türkiye'yi 'Altın Jenerasyon' 2026 Amerika'ya götürdü. Kerem'in attığı tek gol Kosova'da bize yetti. Bizim Çocuklar, 2002'deki üçüncülük başarısının daha iyisi için mücadele edecek! AKŞAM
"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR"
Romanya'dan sonra Kosova'yı da deviren Ay-Yıldızlılar, kaderini yeniden yazdı! Kritik deplasmanda yürek koyan bu takım, bir milletin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sokaklar doldu taştı, gözyaşıyla gelen zafer coşkuya dönüştü. Tarihi 90 dakikada gelen tek gollü galibiyet 'altın jenerasyon' olarak anılan Bizim Çocuklar'ın manifestosuydu: Türkiye geri döndü, dünya sahnesine yeniden damga vurmaya geliyoruz! Bekle bizi Amerika... FANATİK
“AMERİKAN RÜYASI GERÇEK OLDU”
Nesillerin değiştiği, umutların kimi zaman küle dönüp yeniden doğduğu uzun bir bekleyiş. Tam 24 yıl... Kosova'da Kerem'in golüyle gelen zafer bir milletin sabrının, özleminin ve inancının karşılığıydı. Dünya Kupası'na uzanan yol, artık bir hayal değil, artık gerçeğin ta kendisi... Bekle bizi Amerika... MİLLİYET
“DÜNYALAR BİZİM ÇOCUKLAR”
Helal olsun size... 'Bizim Çocuklar' Montella'nın önderliğinde tarih yazdı, Dünya Kupası Play-Off finalinde Kosova'yı Kerem ile yıktı. Bekle bizi Amerika. Çılgın Türkler çıktı yola. POSTA