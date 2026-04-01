Günün spor sayfalarından öne çıkanlar. "Amerikan rüyası gerçek oldu"

“AMERİKAN RÜYASI GERÇEK OLDU”



Nesillerin değiştiği, umutların kimi zaman küle dönüp yeniden doğduğu uzun bir bekleyiş. Tam 24 yıl... Kosova'da Kerem'in golüyle gelen zafer bir milletin sabrının, özleminin ve inancının karşılığıydı. Dünya Kupası'na uzanan yol, artık bir hayal değil, artık gerçeğin ta kendisi... Bekle bizi Amerika... MİLLİYET