Günün spor sayfalarından öne çıkanlar: Bu takımda herkes santrfor
30.03.2026 06:31
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 30 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BU TAKIMDA HERKES SANTRFOR - HÜRRİYET
Vincenzo Montella döneminde Ay-Yıldızlı ekibimizde 19 farklı futbolcu gol attı. En skorer isim Kerem oldu.
YAŞLARI TUTMUYOR - TÜRKİYE
Son Dünya Kupası gördüğümüzde kadromuzdaki 4 isim doğmamıştı. Dört oyuncu 1, üç isim de 2 yaşındaydı. Güney Kore ile Japonya'nın düzenlediği organizasyonu tek hatırlayan, o dönem 13 yaşında olan Mert Günok.
TECRÜBE KOZU - FOTOMAÇ
Trabzonspor, Galatasaray maçında Onuachu, Onana, Nwakaeme, Zubkov, Savic ve Ozan Tufan gibi deneyimli yıldızlarına güveniyor.
ADAY ÇOK, SEÇİM ZOR - FANATİK
Fenerbahçe yönetimi savunma transferinde Skriniar'ın yanına Gimenez, Senesi ve De Vrij'den birini monte etmeyi planlıyor.
ASLAN'IN KARE ASI - MİLLİYET
Galatasaray takım kalitesini artırmak ve daha az yabancı oyuncuyla yol almak için, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Deniz Gül ve Ozan Kabak gibi Milli Takım'ın yetenekli isimlerini listesine aldı.