Günün spor sayfalarından öne çıkanlar: Türkiye favori, biz inançlıyız
29.03.2026 07:37
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TÜRKİYE'NİN HAKAN'I - MİLLİYET
AY-Yıldızlı forma altında 103 kez milli olan kaptan Hakan Çalhanoğlu duruşu, karizması ve davranışlarıyla A milli Takım'ın en fazla öne çıkan ismi oldu. Hakan Teknik Direktör Montella'nın yardımcısı gibi hareket ederek takımdaki işleri de kolaylaştırıyor.
TÜRKİYE FAVORİ, BİZ İNANÇLIYIZ - POSTA
Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak için Salı günü Kosoca'yla karşı karşıya gelecek. Kosova'nın yıldızı Vedat Muriqi "Türkiye favori ama zayıf yönlerini biliyoruz. Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz, inançlıyız" dedi.
PATRON ÇILDIRDI - FOTOMAÇ
Her sene yaptığı flaş transferlerle ses getiren Galatasaray yönetimi, bu kez Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar Liverpool'un iki süper yıldızını alarak tüm dünyayı sallamayı planlıyor: Hücum oyuncusu Mohammed Salah ve stoper Virgil van Dijk.
FORMADAN DA PAY ALIYOR - SABAH
2.5 yıllık maliyeti 41.9 milyon euroyu bulan N'Golo Kante, kendi forma satışından da gelir sağlıyor. transfer için çok uğraşan Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu bu yolla ikna etmiş.
FIRTINA'DA YERLİ OPERASYONU - FANATİK
Trabzonspor, yaz döneminde kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için ciddi adımlar atacak. Oğuz Aydın, Aral Şimşir, Salih Özcan gibi isimler radarda.