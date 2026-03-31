Günün spor sayfalarından öne çıkanlar. Türkiye için destan gecesi
31.03.2026 05:25
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"
A Milli Takım Teknik Direktörü Montalla, “Baskıyı herkes hisseder, bu bir final. 24 yıldır Dünya Kupası'na giemedik ama oyuncularımızın çoğu o zamanlar henüz doğmamıştı. Bu sürenin sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz ve ülkemiz için en iyisini yapacağız.” dedi. AKŞAM
TÜRKİYE İÇİN DESTAN GECESİ
A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu bu büyük randevuda Ay-Yıldızlılar, sadece bir maça çıkmayacak, yılların özlemine ve hayaline oynayacak. FANATİK
KAÇ MEVSİM BUGÜNÜ BEKLEDİK
2026 Dünya Kupası'na gitme yolunda sadece bir maçlık engeli kalan Türkiye, bugün Kosova deplasmanında Amerikan rüyasına kavuşmak için sahne alacak. Sahadaki 11'e, tribündeki bir avuç Türk, ekran başındaki milyonlar, gönül bağı bulunan yüz milyonlar, 24 yıllık hasretin son bulması için destek olacak. MİLLİYET
KOSOVA'YA KARŞI ÜÇTE ÜÇ
Türkiye ile Kosova bugün oynanacak maçla beraber tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan 1 özel karşılaşmada karşı karşıya geldi. Milli Takım 3 maçı da kazanırken 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü. İki takamı arasında 11 Haziran 2017'de oynanan son karşılaşmayı Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip bitirmiştik.