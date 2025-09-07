Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan - Bulgaristan maçı canlı yayın bilgisi

Gürcistan - Bulgaristan, Dünya Kupası Eleme maçlarının ikincisine çıkıyor. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman?



GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Gürcistan ile Bulgaristan 7 Eylül günü saat 16:00'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Boris Paiçadze Arena'da olacak.



Gürcistan, ilk eleme maçını Türkiye ile yapmış ve 2-3 mağlup olmuştu. İkinci kez Bulgaristan ile eleme maçına çıkacak.



İlerleyen günlerde Türkiye'nin de rakibi olacak Bulgaristan ise ilk maçını İspanya ile yaparak 0-3 yenik ayrılmıştı.