Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan - Bulgaristan maçı canlı yayın bilgisi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme müsabakaları Gürcistan - Bulgaristan maçı ile devam ediyor. İşte, Gürcistan - Bulgaristan eleme maçı canlı yayın detayları...
Gürcistan - Bulgaristan, Dünya Kupası Eleme maçlarının ikincisine çıkıyor. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman?
GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Gürcistan ile Bulgaristan 7 Eylül günü saat 16:00'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Boris Paiçadze Arena'da olacak.
Gürcistan, ilk eleme maçını Türkiye ile yapmış ve 2-3 mağlup olmuştu. İkinci kez Bulgaristan ile eleme maçına çıkacak.
İlerleyen günlerde Türkiye'nin de rakibi olacak Bulgaristan ise ilk maçını İspanya ile yaparak 0-3 yenik ayrılmıştı.
