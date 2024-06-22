Gürcistan ile Çekya puanları paylaştı

Gruptaki ilk maçlarını kaybeden Gürcistan ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede puanlar paylaşıldı.

Türkiye'ye 3-1 yenilen Gürcistan ve Portekiz'e 2-1 kaybeden Çekya, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak birer puana ulaştı.



Gürcistan, bu sonuçla ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk puanını elde etti.



Bu sonucun ardından Türkiye-Portekiz maçının kazananı, son karşılaşmalar öncesi grup lideri olarak son 16 turunu garantileme şansı yakaladı.



Grupta 26 Haziran'da Gürcistan-Portekiz ve Çekya-Türkiye maçları yapılacak.



MİKAUTADZE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI



Gürcistan'ın golcüsü Georges Mikautadze, EURO 2024'teki ikinci golünü kaydetti.



Geçen sezon Fransa'da Metz formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Mikautadze, turnuvada Türkiye'nin ardından Çekya filelerini de havalandırmayı başardı.



SCHİCK'İN ŞAMPİYONA TARİHİNDEKİ 6. GOLÜ



Çekya'nın skorer futbolcusu Patrick Schick, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 6. golünü kaydetti.



Schick, şampiyona tarihinde Çekya'nın en golcü futbolcusu ünvanını paylaştığı eski Galatasaraylı forvet Milan Baros'u da geride bıraktı.



SCHİCK SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI



Çekya Milli Takımı'nın en önemli kozlarından Patrick Schick, sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Oyun sürerken kendini yere bırakan Schick, saha içinde bir süre tedavi gördü.



Golcü futbolcu, 68. dakikada hafif sekerek kenara geldi ve yerini Chytil'e bıraktı.



MAMARDASHVİLİ MAÇIN OYUNCUSU



Gürcistan Milli Takımı'nın kalecisi Giorgi Mamardashvili, maçın oyuncusu seçildi.



Mamardashvili, karşılaşma boyunca kalesinde devleşerek birçok pozisyonda Çeklere gol izni vermedi.



GÜRCÜ TARAFTARLAR AĞIRLIKTAYDI



Gürcü futbolseverler, Volkspark Stadı tribünlerinde sayıca üstün taraf oldu.



Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Gürcü taraftarlar, tribünlerin büyük kısmını doldurdu.



Maç boyunca büyük destekte bulunan Gürcü futbolseverler, takımlarının attığı golden sonra büyük coşku yaşadı.



