Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol: Türkiye güçlü bir takım

Gürcistan, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında deplasmanda Türkiye’ye 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol değerlendirmelerde bulundu. İleriki süreçte ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktaran Willy Sagnol, "Tabii ki hakemin optimal olması gerekiyor. Takım içerisinde olan güçlü ve zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bunu belirtmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM"



Türkiye’nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Sagnol, "İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız." sözlerini sarf etti.

Sagnol, maçta iki yarı arasında büyük fark olduğuna dikkati çekerek, “Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık ama böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz. Onların oyuncuları büyük liglerde oynuyor, önemli maçların anlamını biliyorlar ve bu bilinçle oynadılar. Biz ise o şekilde başlamadık. İşte en büyük fark buydu.” değerlendirmesinde bulundu.