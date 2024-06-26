Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024'te F Grubu'nun kaderi belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında Gürcistan, Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Portekiz karşı galibiyet almak isteyen Gürcistan'ın, üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Peki, Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GÜRCİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.



Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

