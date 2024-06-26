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Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024'te F Grubu'nun kaderi belli oluyor

Gürcistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. F Grubu'nda oynadığı 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Gürcistan, Portekiz karşısında kazanmak ve gruplardan çıkma avantajını yakalamak istiyor. Peki, Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024'te F Grubu'nun kaderi belli oluyor

2024 F Grubu üçüncü ve son maçında , karşısında galibiyet arayacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen karşı galibiyet almak isteyen Gürcistan'ın, üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Peki, Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜRCİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024'te F Grubu'nun kaderi belli oluyor - 1

GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA

'ın gruptan çıkmak adına 'i yenmesi gerekecek.

Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan , son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

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