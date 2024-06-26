Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024'te F Grubu'nun kaderi belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında Gürcistan, Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Portekiz karşı galibiyet almak isteyen Gürcistan'ın, üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Peki, Gürcistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÜRCİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.
Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA
Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.
Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.
Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.
İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.
İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.
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