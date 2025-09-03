Gürcistan-Türkiye maçına İtalyan hakem

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.



Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak.



Elemelerde 5 takımlı 6 grupta ise maçlar mart ayında başlamıştı.



A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

