Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi: Milli maç ne zaman?
Dünya Kupası'na geri sayım başladı. Yakın zaman önce yapılan kura çekiminin ardından milli takımın eleme grubunda mücadele edeceği rakipler belli olmuştu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak olan milli takımın maç tarihi merak ediliyor. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Milli takım, Gürcistan karşısında kazanmak ve 3 puan almak istiyor.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.
Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ
A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
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