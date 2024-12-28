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Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi: Milli maç ne zaman?

Dünya Kupası'na geri sayım başladı. Yakın zaman önce yapılan kura çekiminin ardından milli takımın eleme grubunda mücadele edeceği rakipler belli olmuştu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak olan milli takımın maç tarihi merak ediliyor. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi: Milli maç ne zaman?

2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Takımı, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Milli takım, Gürcistan karşısında kazanmak ve 3 puan almak istiyor.

MİLLİ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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