Gürcistan, Türkiye yenilgisini konuşuyor: "Felaket, mahvedildik!"

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırladı.



Milliler, Kocaeli'de oynanan müsabakada rakibini 4-1 mağlup etti ve play-off yolunda büyük avantaj yakaladı.



Gürcistan basını, ay-yıldızlıların aldığı galibiyeti manşetine taşıdı.



İşte öne çıkanlar:



"EN KÜÇÜK TAKIMLAR BİLE BÖYLE ÇARESİZCE YENİLMİYOR"



Lelo: Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası eleme turunun kritik maçında Türkiye'ye karşı direnemeden mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. "Final" böyle kaybedilmez! Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var.



"FELAKET, MAHVEDİLDİ



Sportall: Tam bir felaket! Gürcistan milli takımı, Türkiye tarafından mahvedildi.